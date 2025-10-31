Мошенники оставили жительницу Калининграда без квартиры и 10 млн рублей

Попавшая под влияние аферистов жительница Калининграда отдала злоумышленникам 10 млн рублей. Для этого она продала квартиру, сообщили в пресс-службе УМВД России по Калининградской области.

В полицию с заявлением обратилась 46-летняя калининградка. В мессенджере ей поступил звонок от абонента, который представился сотрудником службы финансового мониторинга. В разговоре собеседник заявил, что мошенники пытаются похитить ее сбережения. Жительнице Калининграда посоветовали перевести денежные средства на «безопасный счет».

Затем ей позвонил уже лжесотрудник банка и спросил, оформляла ли потерпевшая генеральную доверенность на распоряжение своим имуществом, включая квартиру. Собеседница ответила отрицательно, тогда ее стали запугивать риском остаться без недвижимости из-за действий аферистов.

Потерпевшую убедили совершить фиктивную сделку купли-продажи квартиры, пообещав смену кадастрового номера ее жилья.

Калининградка последовала схеме, продала квартиру и перевела мошенникам 8,6 млн рублей. Она также взяла в кредит 870 тыс. рублей и перевела на «безопасный счет». Полиция возбудила уголовное дело по статье о мошенничестве.

Татьяна Титаева