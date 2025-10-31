Северная Осетия получила 160 млн рублей на «Навигаторы детства»

Северная Осетия получила более 160 млн руб. из федерального бюджета на реализацию проекта «Навигаторы детства». Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло в своем Telegram-канале.

По словам господина Меняйло, программа действует в регионе с 2023 года. В настоящее время в ней участвуют почти 150 школ и 19 профессиональных образовательных учреждений. «Навигаторы детства» объединяют помощников директоров по воспитанию.

«Благодаря их деятельности у нас ежедневно увеличивается число детей, занятых в волонтерстве и школьных проектах»,— отметил руководитель республики. Для школьников организуют различные культурные, спортивные, патриотические и другие мероприятия, направленные на развитие потенциала учащихся. Инициатива является частью национального проекта «Молодёжь и дети».

«За два учебных года работы Навигаторов есть реальные результаты: дети становятся активнее, увереннее, больше участвуют в жизни школы и общества. Их успехи — это самая лучшая награда и залог счастливого будущего для всей Северной Осетии», — подчеркнул Меняйло.

Валентина Любашенко