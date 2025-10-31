За срыв отдыха с пермского владельца утонувшего танкера требуют 412 млн рублей

В Арбитражный суд Москвы направлен иск от пяти ИП и четырех ООО, занимающихся организацией детского отдыха и гостиничным бизнесом в Анапе. Это Татьяна Буевич, Сергей Бондаренко, Александр Дмитров, Оксана Зубова, Раиса Осиповская, а также ООО «Мираж», ООО «Пансионат «Морские рифы», ООО «Анапский берег» и ООО «Детский оздоровительный лагерь круглогодичного действия «Зори Анапы».

Как сообщает Properm.ru, они требуют с компаний, связанных с затонувшими танкерами «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» 412,7 млн руб. Ответчиками по иску заявлены пермские ООО «Каматрансойл» и «Кама шиппинг», а также московское ЗАО «Волгатранснефть». Кроме того, в число ответчиков заявители хотят включить ФГУП «Роспромпорт», федеральное агентство водного и речного транспорта, а также ФГБУ «Администрация морских портов Азовского моря». Предприниматели считают, что из-за ответчиков был сорван сезон отдыха, в итоге лагеря простояли три смены пустыми. Сумма исковых требований — это упущенная истцами выгода.

15 декабря в результате крушения танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» в Керченском проливе произошел разлив нефти. По оценке Минтранса, в море попали почти 2,4 тыс. т мазута.