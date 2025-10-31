Силы ПВО сбили четыре беспилотника ВСУ над тремя регионами России

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили четыре беспилотника ВСУ. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Беспилотники были сбиты в период с 12:00 до 16:00 мск. Два дрона уничтожили над Курской областью, по одному — над Белгородской и Воронежской областями.

Утром того же дня Минобороны России сообщило о перехвате 130 беспилотников за минувшую ночь, запущенных со стороны Украины. Наибольшее количество дронов — 31 беспилотник— было сбито над Курской областью, 21 — над Воронежской и 14 — над Белгородской областями.