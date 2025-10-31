В Ленобласти перезахоронили найденные в 2023 году останки узников концлагеря

На воинском кладбище деревни Захонье Волососвского района Ленинградской области прошла церемония перезахоронения узников фашистского концлагеря «ДУЛАГ-102». Их останки были найдены поисковыми отрядами в братской могиле в 2023 году, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Установить личности узников не удалось, однако известно, что в 1941-1943 годах на этом месте погибло около 9 тыс. советских граждан и военнопленных. Поиски и перезахоронение жертв Великой отечественной войны прововятся в регионе в рамках проекта «Без срока давности».

«С 2021 года в Ленинградской области мы активно занимаемся восстановлением и увековечиванием имен жертв военных лет. Для нас это, прежде всего, дань уважения предкам и возможность восстановить историческую справедливость»,— заявил в ходе церемонии зампред правительства Ленобласти Владимир Цой.

Артемий Чулков