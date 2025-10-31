Власти направят на создание арендного жилья в Арктике более 5 млрд рублей

На создание арендного жилья в Арктике направят более 5 млрд руб., сообщил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. Эти средства будут использоваться для фонда арендного жилья в регионе. Об этом министр заявил на заседании комиссии Госсовета по направлению «Северный морской путь и Арктика», передает ТАСС.

Алексей Чекунков уточнил, что сумма в 5,4 млрд руб. будет направлена на программу «Доступное арендное жилье в Арктике». Первые квартиры начнут выдавать до конца года. Программа стартует в Мурманской и Архангельской областях, а также в Ямало-Ненецком автономном округе.

В сентябре господин Чекунков заявил, что до конца 2025 года будет реализовано решение президента Владимира Путина о распространении программы дальневосточной ипотеки на вторичное жилье. В том же месяце премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил господину вице-премьеру Марату Хуснуллину проконтролировать распределение дальневосточной и арктической ипотечных программ на вторичное жилье на территориях, где не производится застройка.