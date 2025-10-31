Ярославский гроссмейстер стал чемпионом мира

Ярославский спортсмен Иван Смурков стал победителем V чемпионата мира по 64-клеточным шашкам среди людей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщили в правительстве области.

Фото: ГАУ ДО ЯО «Спортивно-адаптивная школа ПСР»

Чемпионат с 19 по 31 октября проходил в Турции, в нем приняли участие спортсмены из семи стран.

«В первом виде — в рапиде — он сразу взял золото. С классической программой оказалось чуть сложнее, но тем не менее титул чемпиона мира снова у Ивана. Два золота в обеих программах — его личный рекорд, к которому стремился»,— написала зампред областного правительства Вера Даргель в своем Telegram-канале.

Как добавила госпожа Даргель, спортсмен уже имеет звание гроссмейстера.

В 2025 году Иван Смурков также стал чемпионом мира по стоклеточным шашкам среди спортсменов с ограниченными возможностями здоровья, победителем чемпионата России по спорту слепых, чемпионом ЦФО по русским шашкам в быстрой программе.

Алла Чижова