Bloomberg: за поставки в ЕС Китаю придется платить критически важным сырьем

Европейский союз обсуждает возможность введения новой торговой меры, известной как «натуральный тариф» (in-kind tariff), в отношении Китая, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Предполагается, что китайские экспортеры, поставляющие в ЕС определенные товары, также будут обязаны параллельно ввозить критически важные сырьевые материалы, необходимые для европейской промышленности.

Этот механизм может быть реализован при отсутствии дипломатического решения проблемы китайского контроля над ключевыми ресурсами. В качестве альтернативы Брюссель рассматривает введение ограничений на экспорт в Китай тех товаров и услуг, от которых экономика КНР сильно зависит. Однако окончательных решений пока не принято из-за разногласий внутри ЕС и опасений некоторых стран-членов, что такие меры могут привести к эскалации торгового конфликта с Китаем.

Собеседники агентства напоминают, что с апреля Китай ограничил экспорт редкоземельных магнитов, задействованных в производстве аккумуляторов для электромобилей и компонентов оборонной промышленности. Такие ограничения представляют серьезную угрозу для промышленности Европейского союза.