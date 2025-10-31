Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Минюст признал нежелательным американский International Center for Journalists

Минюст признал нежелательной на территории России деятельность американского Международного центра для журналистов (International Center for Journalists, ICFJ). Запись об этом появилась в реестре на сайте ведомства.

Центр был создан в 1984 году в Вашингтоне. Задачей организации является содействие журналистам во всем мире, обмен опытом и проведение журналистских курсов.

В 2011 году между центром, Фондом имени Найтов и Союзом журналистов Москвы был подписан договор об обмене молодыми журналистами. В 2007-2009 годах организация проводила для журналистов из Грузии, Азербайджана, Армении и России конкурс «Награды за освещение биологического многообразия на Кавказе» (Biodiversity Reporting Award). Победителям вручались денежные премии и дипломы. Конкурс проводился при поддержке Фонда сотрудничества для сохранения экосистем, находящихся в критическом состоянии (CEPF).

Полина Мотызлевская

