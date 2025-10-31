Губернатор Алтайского края получил право отбирать кандидатов в мэры

Алтайское краевое законодательное собрание (АКЗС) 30 октября приняло закон, предоставляющий губернатору право выбирать кандидатов на должности руководителей городов и районов в регионе. Таким образом парламентарии привели местное законодательство в соответствие с новым федеральным законом о местном самоуправлении (МСУ).

При обсуждении закона в парламенте председатель комитета АКЗС по правовой политике и МСУ Денис Голобородько заявил, что инициативу поддержали почти 80% глав муниципальных образований в крае. Как сообщило информагентство «Банкфакс», против поправок выступили местные коммунисты и эсеры. Закон удалось принять благодаря членам ЛДПР, которые поддержали единороссовское большинство парламента.

Новый федеральный закон о местном самоуправлении (МСУ) вступил в силу 19 июня. Он наделяет губернатора правом отбирать претендентов на должности глав муниципалитетов из вариантов, которые могут предложить партии, совет муниципальных образований и общественная палата региона, а также Всероссийская ассоциация развития МСУ. По новой модели должны избираться руководители всех без исключения региональных столиц, но для обычных муниципалитетов закон сохраняет варианты: прямые выборы, назначение из числа депутатов, через конкурс или по «губернаторской» схеме.

Губернаторы регионов уже получили право назначать мэров по всему региону в Нижегородской и Вологодской областях, республиках Коми и Марий Эл. Аналогичные законопроекты внесены в Якутии и Свердловской области. При этом большинство регионов на данный момент привели свое законодательство к федеральной норме, предоставив губернатору минимум полномочий — выбор кандидатов на пост главы регионального центра. Так поступили в Удмуртии, Татарстане, Самарской, Оренбургской, Челябинской, Белгородской, Воронежской, Курской, Орловской, Саратовской и Волгоградской областях.

Степан Мельчаков