В Сербии остановили все поезда из-за угрозы теракта

В Сербии приостановлено движение всех поездов после получения анонимной угрозы о заложенных взрывных устройствах на железнодорожных объектах. Об этом сообщила пресс-служба компании «Србиявоз», которая управляет железнодорожной инфраструктурой страны.

«Был получен звонок, содержащий анонимное сообщение о том, что на всех поездах и железных дорогах установлены взрывные устройства. Мы вынуждены временно прекратить движение всех поездов для безопасности пассажиров и экипажей поездов»,— указано в сообщении (цитата по ТАСС). Компания добавила, что активно сотрудничает с МВД Сербии для разрешения ситуации.

Это произошло накануне годовщины трагедии в городе Нови-Сад, которая случилась 1 ноября 2024 года. Тогда на железнодорожном вокзале обрушился 50-метровый бетонный козырек из стекла и металла, в результате чего погибли 15 или 16 человек — данные источников различаются. Спустя несколько дней после трагедии начались массовые протесты студентов и оппозиции, сопровождавшиеся блокировкой дорог и столкновениями с полицией.