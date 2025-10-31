МФЦ Дагестана автоматизировал 70% консультаций по госуслугам через ИИ

Многофункциональные центры Дагестана запустили голосового помощника на основе искусственного интеллекта, который консультирует граждан по 70% государственных услуг в автоматическом режиме. Об этом сообщил директор сети МФЦ республики Магомедэмин Арсланалиев на III Международном Каспийском цифровом форуме в Каспийске.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По словам чиновника, система предоставляет информацию о сроках получения услуг, необходимых документах и размере государственной пошлины. Подобные сервисы упрощают процедуру подачи документов и снижают нагрузку на персонал центров.

«Сейчас мы работаем над нашим чат-ботом, который разработали на платформе MAX. Пытаемся внедрить туда искусственный интеллект, который будет консультировать не только заявителей об этапах оказания услуги, перечне необходимых документов и сроках оказания, но и работников МФЦ по различным сложным вопросам»,— заявил руководитель.

Новый чат-бот появится в мессенджере Max в 2026 году. Он станет «умным помощником» как для граждан, так и для сотрудников центров при решении сложных задач. Презентацию разработки планируют провести в начале следующего года.

«Основная задача, которая стоит перед МФЦ, — внедрять новые цифровые технологии в процессы оказания государственных и муниципальных услуг, принимать необходимые меры по оптимизации этих процессов, сокращению сроков автоматизации обработки документов», — отметил директор.

Валентина Любашенко