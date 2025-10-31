В Белгородской области приступили к возведению нового медобъекта для детей

Строительство современного приемного отделения для детской областной больницы началось в Белгороде при поддержке федерального центра. Проект стоимостью 500 млн руб. планируется реализовать к первому кварталу 2026 года, что позволит улучшить оказание экстренной медицинской помощи, сообщила пресс-служба Белгородской области.

«Новое приемное отделение позволит более качественно оказывать помощь нашим детям, в первую очередь тем, кто получает ранения. Это новый подход в современной российской медицине. Очень важно, чтобы строители вовремя и качественно выполнили свои необходимые строительные работы»,— отметил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков и выразил благодарность председателю Правительства Михаилу Мишустину и министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко за решение по выделению средств.

Новое здание площадью 1 тыс. кв. м заменит существующее помещение 1976 года постройки, не соответствующее современным стандартам. Оснащение отделения позволит проводить обследование пациентов и оказывать интенсивную терапию в комфортных условиях.

Ульяна Ларионова