Ленобласть отправит 700 тыс. сеянцев деревьев для восстановления лесов Донбасса

Ленинградская область передаст Донецкой Народной Республике 700 тыс. сеянцев сосны и ели. Такая помощь позволит восстановить 170 га леса в Донбассе, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

Глава области 31 октября провел встречу с министром природных ресурсов и экологии ДНР Алексеем Шебалковым. Регион окажет помощь в восстановлении леса, поврежденного в ходе боевых действий.

Господин Дрозденко отметил, что это уже не первая отправленная в ДНР партия деревьев. Помимо этого, регион делится опытом системной работы в лесной отрасли.

Татьяна Титаева