На Нововоронежской АЭС прошли легкоатлетические соревнования работников «Росатома»

В Нововоронеже на базе легкоатлетического манежа стадиона «Старт» прошел турнир по лёгкой атлетике среди работников организаций Госкорпорации «Росатом» на призы АО «Концерн Росэнергоатом». В этом году он был посвящён 80-летию атомной промышленности.

Фото: Роман Пышкин, Управление коммуникаций НВ АЭС

«Получился настоящий праздник здоровья. Атомная отрасль создает необходимые условия для занятий спортом своих работников и членов их семей. Пропагандируя здоровый образ жизни, уделяя внимание физическому и моральному состоянию сотрудников, мы повышаем эффективность производства и делаем весомый вклад в процветание нашей страны», — сказал заместитель директора Нововоронежской АЭС по управлению персоналом Олег Уразов.

Первые соревнования по легкой атлетике среди атомщиков со всей страны в Нововоронеже состоялись в 2017 году на стадионе «Старт», построенном в рамках Соглашения между «Росатомом» и Правительством Воронежской области о выделении дополнительных средств на развитие инфраструктуры города атомщиков.

В этом году турнир собрал около 30 лучших спортсменов с Нововоронежской, Калининской, Курской и Ленинградской АЭС, а также от Нововоронежского филиала «Технической академии Росатома». Состоялись забеги на дистанциях 60, 200, 400, 800, 1500 и 3000 метров, в трёх возрастных категориях были разыграны 68 наград. Особо отличились представительницы Нововоронежской АЭС: инженер-технолог Виктория Сластикова и инженер-химик Юлия Харина пополнили личные коллекции пятью золотыми медалями.

Фото: Роман Пышкин, Управление коммуникаций НВ АЭС

«Приятно стать участником столь масштабного спортивного мероприятия, тем более, что я стартовала на таком турнире впервые. Нововоронеж славится спортивной инфраструктурой, здесь прекрасный легкоатлетический манеж, созданы все условия для того, чтобы спортсмены добивались высоких результатов. Самые лучшие впечатления от общения с коллегами: на дорожке мы соперники, после финиша — дружная спортивная семья «Росатома»», — отметила представительница Ленинградской АЭС Анна Васильева.

Наиболее зрелищными получились командные состязания. В смешанной эстафете 4х200 метров и шведской смешанной эстафете (100м+200м+400м+800м) уверенные победы праздновала сборная Нововоронежской АЭС в составе инженера-технолога Виктории Сластиковой, машиниста-обходчика Дениса Гроо, специалиста отдела экономической безопасности Татьяны Огнерубовой, ведущего инженера по управлению реактором Артёма Байоринаса. Вслед за хозяевами в обоих номинациях финишировали спортсмены Курской АЭС и НВ ТАР.

Фото: Роман Пышкин, Управление коммуникаций НВ АЭС

«Я постоянно участвую в любительских забегах на 10 км и 21 км, поэтому перед турниром пришлось специально готовиться к коротким дистанциям. Получила огромное удовольствие от стартов: три третьих места — хороший результат. В Нововоронеже есть всё необходимое для занятий лёгкой атлетикой — прекрасный стадион с манежем, леса. Отдельное спасибо за поддержку руководству и профсоюзному комитету Нововоронежской АЭС», — сказала инженер-химик Нововоронежской АЭС Елизавета Кузнецова.