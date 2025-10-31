Вход в Эрмитаж будет бесплатным в День народного единства

Вход во все музейные комплексы Государственного Эрмитажа будет бесплатным в День народного единства 4 ноября, сообщили в музее.

В пресс-службе Эрмитажа пояснили, что 4 ноября бесплатно пройти можно будет в главный музейный комплекс, реставрационно-хранительский центр «Старая деревня», Дворец Меншикова, Музей императорского фарфорового завода и Зимний дворец Петра I.

Не распространяется бесплатный проход на Золотую и Бриллиантовую кладовые Галереи драгоценностей, которые можно посетить только с экскурсией.

Бесплатные билеты можно купить на сайте музея. Их также можно приобрести в кассах музея в порядке живой очереди. Однако, в музее предупреждают, что число билетов зависит от пропускной способности экспозиционных комплексов, вход в музей будет организован по сеансам.

Бесплатный проход в праздничные дни был введен в музее с сентября 2025 года. Помимо Дня народного единства, бесплатно пройти в музей можно в Рождество (7 января), День защитника Отечества (23 февраля), Международный женский день (8 марта), День космонавтики (12 апреля), Международный день музеев (18 мая), День учителя (5 октября) и День Эрмитажа (7 декабря). В День знаний (1 сентября) пройти бесплатно могут только школьники и студенты.

Полина Мотызлевская