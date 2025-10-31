Определен победитель торгов на право на заключение договора о КРТ по улице Подлесная в Перми

Право на заключение договора о комплексном развитии территории (КРТ) жилой застройки по ул. Подлесная в Дзержинском районе получила компания «СЗ «Аксиома». Об этом свидетельствуют данные электронного протокола на сайте торговой площадки «ГИС торги». Застройщик выкупил право на заключение договора о КРТ за 162 млн руб. Стартовая цена составляла 17,4 млн руб.

Торги на право заключения договора министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края объявило в конце сентября. Кроме застройщика «Аксиома» в торгах участвовала инвестиционно-строительная компания «Мегаполис».

По данным сервиса Rusprofile, ООО «СЗ «Аксиома» было зарегистрировано в октябре 2025 года, руководителем является Александр Сазонов. Учредителем является ООО «УК «Юника», зарегистрированное в Ижевске в 2018 году, учредителем и руководителем которого является Мария Сазонова.