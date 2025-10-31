Шохин счел строительство туннеля до Аляски экономически неоправданным

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин заявил, что строительство туннеля между Россией и Аляской экономически нецелесообразно. Такое мнение он высказал на XVIII Евразийском Веронском экономическом форуме, отвечая на вопросы журналистов.

Шохин пояснил, что туннель — лишь завершающий элемент, поскольку для его функционирования необходимо построить подходящую железнодорожную инфраструктуру. Он отметил сложность маршрута: болота, тундра и горы потребуют прокладки множества туннелей до мыса Восточный, передает «РИА Новости».

Аналогичная ситуация, отметил он, и на американской стороне, где инфраструктура также отсутствует. Единственным возможным обоснованием для такого масштабного проекта мог бы стать значительный грузопоток в обе стороны, однако, по словам Шохина, на сегодняшний день он отсутствует.

Инициатором проекта выступил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, назвавший его «туннелем Путина-Трампа» как символ единства континентов. Президент США Дональд Трамп позже проявлял интерес к этой идее.