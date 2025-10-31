Эксперты Сбера примут активное участие в Неделе финансовой грамотности в Удмуртии

Стартовала республиканская акция «Неделя финансовой грамотности», второй год подряд она проходит в рамках всероссийской эстафеты «Мои финансы» — серии мероприятий о том, как разобраться в деньгах, планировать бюджет и уверенно управлять своими финансами. Основной упор — на очные события: лекции, мастер-классы и интерактивные встречи с экспертами.

В прошлом году, в рамках фестиваля в Удмуртии прошло более 25 мероприятий, посвященных повышению финансовой культуры граждан. Для участия были подготовлены образовательные ролики, охватившие аудиторию более 71 тыс. зрителей.

В этом году основные темы образовательных сессий включают в себя знакомство с современными финансовыми технологиями, психологическими аспектами принятия решений, управлением кредитами и эффективному инвестиционному поведению. Особое внимание уделялось вопросам финансовой безопасности, особенно актуальной для молодых поколений.

Представители Удмуртского отделения Сбербанка проведут серию мероприятий с полезными рекомендациями по финансовой грамотности для аудиторий разных возрастов. Особенностью стал проект «Серебряный клуб», ориентированный на пожилых граждан, который помогает лучше разобраться в информации о способах предотвращения телефонного мошенничества и угроз цифровой среды.

«Финансовая грамотность играет ключевую роль в обеспечении стабильности личного бюджета и общего благополучия граждан. Именно поэтому Сбербанк регулярно участвует в подобных акциях, сотрудничает с Центрами финансового просвещения и органами власти регионов. Наша задача — помогать населению научиться грамотно распоряжаться деньгами, понимать риски и возможности финансовых инструментов, избегать уловок мошенников. В ходе «Недели финансовой грамотности» наши эксперты проведут лекции и консультации, знакомя жителей Удмуртии с новейшими банковскими сервисами и мерами защиты от цифровых угроз. Надеемся, что полученные знания станут основой успешного планирования будущего и надежной защитой семейного капитала»,— рассказал и. о. Управляющего Удмуртским отделением Сбербанка Антон Тагилов.