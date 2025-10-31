Скупщикам незаконно добытого янтаря в Калининграде дали до четырех лет колонии

Центральный районный суд Калининграда признал четырех местных жителей виновными в незаконном обороте янтаря на сумму более 96 млн руб. С января 2020 года по декабрь 2022-го они скупали и перепродали более 14 тонн янтаря, не имея доказательств его легального происхождения.

Обвиняемые в возрасте от 33 до 40 лет отрицали вину, утверждая, что покупали янтарь у ныряльщиков. Однако суд признал их виновными в незаконном обороте (ч. 3 ст. 191 УК РФ), назначив наказание от 4 лет и 4 месяцев до 4 лет и 9 месяцев лишения свободы со штрафами от 600 до 900 тыс. руб.

Конфискованный янтарь и оборудование переданы государству. Подсудимые взяты под стражу в зале суда, но приговор может быть обжалован. Прокуратура и полиция Калининградской области отметили, что это первый прецедент по такого рода делам в регионе.