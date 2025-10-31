Власти Калмыкии планируют обеспечить водой около 44 тыс. человек до конца года

В Калмыкии, где только 15,7% населения имеют доступ к качественной питьевой воде, до конца года планируется закончить строительство четырех объектов ЖКХ. Это улучшит ситуацию с дефицитом воды для 44,5 тыс. жителей региона и обеспечит питьевой водой 27,7 тыс. жителей сельской местности, сообщили ТАСС в министерстве жилищно-коммунального хозяйства республики.

В министерстве уточнили, что речь идет о жителях Элисты, села Троицкое Целинного района, города Лагани и Лаганского района, а также села Ульяновское Яшалтинского района.

Кроме того, для решения проблем с водоснабжением власти провели реконструкцию «Водовода №1». Сейчас техническая готовность объекта составляет 100%, в ближайшее время его введут в эксплуатацию. Это позволит обеспечить водой 16,8 тыс. жителей Элисты.

Калмыкия с населением 267 тыс. человек расположена в зоне водного дефицита, источники водоснабжения содержат слишком много минералов и солей. Глава региона Бату Хасиков заявлял о планах построить водопровод из Волги, который обеспечит водой 70% жителей республики.

Полина Мотызлевская