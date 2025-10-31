«Калашников» готов запустить в серийное производство две новые модели мини-БПЛА

Оборонный концерн «Калашников» ведет подготовку к началу серийного производства мини-БПЛА моделей «Голиаф-РУ» и «Каракурт-Р». Об этом сообщил «Ъ» гендиректор концерна Алан Лушников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Эти изделия мы запускаем в серию, ведется подготовка к производству»,— сказал господин Лушников.

«Каракурт-Р» запускается в воздух при помощи транспортно-пускового контейнера. Вес БПЛА составляет 300 г. Он способен летать на расстояние до 2 км, в высоту — до 150 м. Максимальная скорость полета аппарата — 25 км/ч.

«Голиаф-РУ» предназначен для воздушной разведки. Его длительность полета достигает 40 минут. БПЛА способен развить скорость до 35 км/ч. Вес аппарата — 1,2 кг, дальность полета — 4 км, максимальная высота — 250 м.

Степан Мельчаков, Дмитрий Сотак