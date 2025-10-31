Руководители СЖД ответили на вопросы ключевых грузоотправителей магистрали на встрече в Ярославле

Северная железная дорога 31 октября провела в Ярославле встречу для крупных партнеров, грузы которых составляют 70% от общего объема погрузки магистрали. Это представители металлургического и химического комплексов Вологодской области, предприятия лесопромышленного комплекса Вологодской и Архангельской областей, ярославские нефтеперерабатывающие заводы и добывающие предприятия Коми, Ямала.

Фото: Пресс-служба СЖД

По итогам работы в январе-октябре этого года Северная железная дорога увеличила скорость доставки грузов на 112 километров в сутки, на 16% ускорен оборот грузового местного вагона. В течение 2025 года увеличено до 30 число станций, с которых отправляются ускоренные контейнерные поезда. В том числе с 27 станций отправляются длинносоставные поезда. Контейнерные маршруты сформированы для доставок как на экспорт, так и внутри страны. Также СЖД отмечает увеличение средней дальности доставки грузов.

«В сотрудничестве с партнерами, которые открывают новые рынки сбыта и ищут потребителей своей продукции, Северная магистраль разрабатывает новые транспортные направления. Все возникающие вопросы мы готовы оперативно решать и обеспечивать предприятиям своевременную надежную доставку грузов»,— сказал и.о. начальника СЖД Олег Холматов.

Промышленников проинформировали о действующих правилах недискриминационного доступа к инфраструктуре, в соответствии с которыми согласовываются заявки на перевозку грузов. Железнодорожники напомнили о предоставлении скидок к тарифу на перевозку, основным условием для которых является увеличение объемов погрузки.

Также на встрече обсудили предстоящий в 2026 году полный переход на электронный документооборот в соответствии с российским законодательством. Грузовладельцам рассказали о технологии автоматического согласования заявок на перевозку грузов, о возможных причинах отклонения заявки.

Промышленники поделились своими планами по развитию производств и инфраструктуры необщего пользования.

Встречи с грузоотправителями проводятся на СЖД регулярно и позволяют совместно разрабатывать технологические решения в сфере грузоперевозок.

Северная железная дорога — филиал ОАО «РЖД»