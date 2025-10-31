В Ставропольском крае LADA Granta стала лидером автокредитов на вторичном рынке

Эксперты Авито Авто проанализировали заявки на автокредитование машин с пробегом в Ставропольском крае за третий квартал 2025 года и обнаружили, что средняя запрашиваемая сумма составила 1 073 тыс. руб. Лидерами среди марок по количеству кредитных заявок стали LADA (27,9%), Hyundai (10,5%), Kia (9,3%), Volkswagen (6%) и Toyota (5,5%). Самой популярной моделью оказался LADA Granta, на нее пришлось 10,7% всех заявок. Далее следовали Hyundai Solaris и LADA Vesta с одинаковыми показателями по 4,9%, LADA Priora с 4,5% и Toyota Camry с 3,1%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Максимальные суммы кредита в заявках приходились на Toyota Land Cruiser Prado (2 842 тыс. руб.), Geely Monjaro (2 тыс. руб.) и BMW X5 (2 147 тыс. руб.). В сегменте с минимальными суммами кредита до 500 тысяч рублей упоминались 9 моделей, среди которых LADA 2114 Samara с 410 тыс. руб., Hyundai Accent с 416 тыс. руб. и Datsun on-DO с 420 тыс. руб.

По сравнению со вторым кварталом 2025 года, количество заявок на автокредиты в регионе выросло на 8,6%. Сентябрь оказался особенно успешным: число заявок увеличилось на 8,5% относительно августа и почти на 19% относительно июля. Эксперты связывают рост с ожиданиями перемен в таможенном регулировании и снижением ключевой ставки Центробанка. Как отметила руководитель Авито Селект и финансовых сервисов Авито Авто, Анастасия Докучаева, автокредитование остается одним из главных инструментов покупки автомобиля.

Станислав Маслаков