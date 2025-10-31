Умер режиссер «Самой обаятельной и привлекательной» Геральд Бежанов

Режиссер, заслуженный деятель искусств РСФСР Геральд Бежанов умер в возрасте 85 лет. Об этом сообщили в Союзе кинематографистов России.

Господин Бежанов родился в Тбилиси в 1940 году. Закончил юридический факультет Тбилисского государственного университета и режиссерский факультет ВГИКа. Самая популярная его работа — лирическая комедия «Самая обаятельная и привлекательная» 1985 года, в которой главные роли сыграли Ирина Муравьева и Татьяна Васильева. Историю о том, как инженер конструкторского бюро пытается найти свою любовь, посмотрели больше 40 млн советских зрителей.

Во время съемок комедии режиссер, которому на тот момент не было и 35 лет, пережил микроинфаркт, как рассказывал он сам в 2006 году «Аргументам и фактам». Это произошло во время ссоры с госпожой Васильевой: актриса, которая играла блондинку, решила в один из съемочных дней перекрасить волосы в ярко-рыжий цвет. Режиссер на площадке тогда рассвирепел, в исступлении схватил тяжелую видеокамеру, замахнулся ею — и тогда его хватил удар. Господин Бежанов потом месяц пролежал в больнице. Госпожа Васильева так обратно и не перекрасилась — на ее героиню приходилось надевать белую шапочку.

Режиссер был награжден званием заслуженного деятеля искусств РСФСР за заслуги в области киноискусства и орденом Дружбы за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.