Ульяновец лишен свободы за нарушение ПДД с гибелью пассажира

Карсунский районный суд Ульяновской области вынес приговор жителю региона Ивану Есину, обвиняемому в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности гибель человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ, до пяти лет лишения свободы). Об этом в пятницу сообщила прокуратура Ульяновской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ведомство отмечает, что 23 мая 2025 года 22-летний, ранее судимый за хулиганство, Иван Есин, управляя автомобилем марки «Газель Бизнес», на трассе «Саранск—Сурское—Ульяновск» «допустил столкновение транспортного средства с двигавшимся впереди грузовым тягачом марки “КАМАЗ” с полуприцепом». В результате ДТП пассажир «Газели» получил множественные травмы и скончался на месте происшествия.

Подсудимый признал вину в полном объеме. Суд согласился с позицией обвинения и приговорил Ивана Есина к полутора годам колонии-поселения с лишением на два года водительских прав.

Андрей Васильев, Ульяновск