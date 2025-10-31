В Нижнекамске отремонтируют здание прокуратуры на 138,8 млн рублей

В Нижнекамске на капитальный ремонт помещений прокуратуры Татарстана выделят 184,5 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Работы включают обновление кровли, фасада, инженерных сетей, систем отопления, вентиляции, кондиционирования, а также благоустройство территории и закупку оборудования. На строительно-монтажные работы предусмотрено 138,8 млн руб., еще 15 млн руб. — на оборудование, остаток суммы — на уплату НДС. Работы должны быть завершены до 1 декабря 2026 года.

Кроме того, отремонтируют здания отделения ГИБДД и судебных приставов. В рамках тендера 25 млн руб. направят на капитальный ремонт отделения ГИБДД по Мензелинскому району с благоустройством территории и приобретением оборудования. Еще 158 тыс. руб. выделено на обновление здания отделения судебных приставов по Арскому и Атнинскому районам с закупкой мебели, инвентаря и благоустройством территории.

Всего из бюджета Татарстана выделят 210,7 млн руб. Заказчиком выступает ГБУ «Главстрой Республики Татарстан».

Анна Кайдалова