ООО «Башкирэнерго» повышает надежность электроснабжения юго-запада Башкирии

В Белебеевских электрических сетях ООО «Башкирэнерго» в рамках ремонтной кампании выполнен большой объем работ. В октябре на ВЛ 110 кВ «Ашкадар – Шкапово, 1 ц» был смонтирован и введен в работу восьмой в зоне обслуживания производственного отделения комплекс наблюдения за гололедной нагрузкой. Учитывая высокую актуальность гололедообразования в ПО «БЭС», это особенно важно. Постоянный автоматический мониторинг величины гололедных отложений на этой транзитной ЛЭП позволит оперативно реагировать на возможные угрозы повреждения проводов и грозотроса в период прохождения отопительного сезона.

Монтаж комплекса наблюдения за гололедной нагрузкой на опоре ВЛ 110 кВ «Ашкадар – Шкапово, 1 ц»

Фото: ООО «Башкирэнерго»

Помимо этого, на ВЛ 35-110 кВ произведена замена старых изоляторов на новые, гасителей вибрации на проводе, выполнен ремонт контуров заземления опор. Также сетевики провели ремонтные работы на 12 подстанциях 35-110 кВ. В рамках кампании были заменены устаревшие элементы электрооборудования, в частности, масляные выключатели на новые элегазовые и вакуумные. Все эти работы направлены на повышение надежности и качества электроснабжения в городах Белебей и Давлеканово, а также шести административных районах республики.

ООО «Башкирэнерго»