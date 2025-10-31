В центре Самары ограничат движение из-за Парада Памяти

В Самаре 7 ноября на площади имени Куйбышева пройдет Парад Памяти. Для подготовки и проведения мероприятия движение транспорта в историческом центре города ограничат. Об этом сообщает администрация.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Ограничения введут с 12:00 до 19:00 6 ноября и с 06:00 до 17:00 (MSK+1) 7 ноября. Транспорт не сможет проехать по улице Красноармейской (от Чапаевской до Самарской), Вилоновской (от Чапаевской до Галактионовской), Шостаковича (от Чапаевской до Фрунзе), Чапаевской (от Красноармейской до Вилоновской) и Молодогвардейской (от Вилоновской до Ульяновской).

Кроме того, с 06:00 6 ноября до 17:00 7 ноября на этих участках, а также на улице Фрунзе (от Вилоновской до Красноармейской) и Галактионовской (от Ульяновской до Вилоновской) запретят остановку и стоянку транспорта. Исключения сделают для спецмашин полиции, скорой помощи, пожарной охраны и машин с пропусками ГУ МВД России по Самарской области.

Автобусы № 3, 24, 34, 90, 91 и 226 в этот период будут ездить по измененной схеме движения. Чиновники призвали горожан и гостей Самары заранее планировать поездки.

Георгий Портнов