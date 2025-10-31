В Самарской области количество вакансий почти в девять раз превысило число безработных

В Самарской области за январь-август 2025 года в службу занятости поступило 116,8 тыс. вакансий, что на 9,7 тыс. единиц больше, чем за соответствующий период 2024 года. Об этом говорится в отчете правительства Самарской области об итогах развития региона за первые восемь месяцев года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По данным на 1 сентября этого года, количество вакансий в 8,9 раза превышает численность зарегистрированных безработных. По состоянию на начало года, вакансий было в 7,8 раза больше, чем безработных.

Как указано в отчете, Самарская область устойчиво сохраняет более высокий показатель уровня занятости населения (по данным выборочного обследования рабочей силы, за май – июль 2025 года – 62,4%) по сравнению со среднероссийским и среднеокружным значениями (61,7% и 60,5%) при более низком значении уровня общей безработицы (1,8%) по сравнению с общероссийским значением (2,2%).

Сабрина Самедова