В Ставропольском крае возбудили дело о насилии над полицейским

47-летний житель Георгиевска подозревается в нанесении удара в лицо участковому уполномоченному полиции, который потребовал у него документы из-за нахождения в пьяном виде в общественном месте. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации ведомства, инцидент произошел вечером 2 сентября. Старший участковый уполномоченный полиции и сотрудник подразделения по делам несовершеннолетних отдела МВД России Георгиевский обнаружил мужчину в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте.

На законные требования предъявить документы и проследовать в отделение полиции подозреваемый ответил отказом. После этого он нанес удар рукой в область лица сотрудника, причинив легкий вред его здоровью.

Мужчина подозревается в совершении преступления по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти).

В настоящее время проводятся следственные и процессуальные действия для закрепления доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.

Валентина Любашенко