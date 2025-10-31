Все заявки на капремонт производственного склада «Губернских аптек» отклонены

В Красноярске в результате запроса предложений на выполнение реконструкции и капремонта складского помещения, принадлежащего АО «Губернские аптеки», отклонены все заявки на участие. Всего их было подано четыре. Начальная цена контракта составляет 977 млн руб.

Согласно протоколу, комиссия отклонила заявки по причине «отсутствия информации и документов, предусмотренных извещением, несоответствия информации и документов», а также «несоответствия требованиям закупки». В частности, отмечается, что в заявках отсутствует опыт исполнения аналогичных работ, а срок действия банковской гарантии не соответствует установленным заказчиком требованиям.

Согласно техническому заданию, площадь трехэтажного здания составляет 4,5 тыс. кв. м, на третьем этаже расположена мансарда. Здание необходимо отремонтировать и переоборудовать для организации аптечного изготовления лекарственных препаратов и производства парфюмерно-косметических продуктов со встроенными административно-бытовыми помещениями, в том числе контрольно-аналитической лаборатории. Также в комплексе необходимо предусмотреть помещения для хранения лекарственных средств, сырья и вспомогательных материалов. Работы должны быть выполнены до 30 апреля 2027 года.

Лолита Белова