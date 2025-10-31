На пост главы Нытвы претендуют шесть человек

В Нытвенском округе завершился прием документов от претендентов на должность главы муниципалитета. Как сообщает газета «Звезда», в конкурсе намерены участвовать шесть человек: начальник управления капстроительства Сергей Кузьминых; директор МУП «ЖКХ» Андрей Худанин; директор управления по обслуживанию административных зданий и транспорта, депутат думы Ильинского округа Евгений Рудаков; директор ООО «Коммунальный сервис Уральский» Андрей Блинов; юрист частной практики Ирина Пономарева и заместитель главы Нытвы Александр Косовских.

Свои программы претенденты представят депутатам местной думы 12 ноября.

Напомним, 20 августа 2025 года депутаты Нытвенской думы приняли отставку главы округа Рината Хаертдинова, его полномочия были прекращены 18 сентября. Врио главы муниципалитета указом губернатора Пермского края назначен нынешний замруководителя округа по территориальному развитию Александр Попов.

В конце октября заместителем главы муниципалитета был назначен бывший управляющий делами администрации Ильинского округа Александр Косовских. По информации СМИ, краевые власти намерены поддержать его кандидатуру на должность главы Нытвы.

