КБР вошла в число регионов-антилидеров по незаконному обороту табака

Доля незаконного оборота табачной продукции в Кабардино-Балкарии выросла с 16,9% до 19,5% по итогам исследования второго квартала 2025 года. Наряду с Чечней, КБР стала одним из двух регионом в СКФО, где ситуация ухудшилась по сравнению с прошлым годом, рассказала директор АНО «Национальный научный центр компетенций в сфере противодействия незаконного оборота промышленной продукции» Ирина Бушина в рамках Межрегиональной онлайн-конференции ИД «КоммерсантЪ» «(Не)добросовестные практики на потребительском рынке. Потенциал Кавказа по легализации оборота продукции», которая прошла в Ставрополе на базе краевой Торгово-промышленной палаты.

По данным ННЦК, в целом по СКФО доля незаконного оборота табака за указанный период снизилась с 19,3% до 14,8%. Наиболее существенную динамику показал Дагестан, где этот показатель снизился более, чем на треть. В КБР, напротив, негативные тенденции поставили республику на шестое место в федеральном антирейтинге.

Доля незаконного оборота табачной продукции в республике увеличилась с 16,9% до 19,5% за счет роста контрафактной продукции, нелегального экспорта из стран, не входящих в ЕАЭС, а также продукции РФ с подозрительными средствами идентификации. Ущерб федеральному бюджету в КБР оценивается в 139,9 млн руб. Всего за первое полугодие в республике изъяли 1,85 млн сигарет, что превышает половину от всего объема конфискаций табачной продукции в СКФО.

Станислав Маслаков