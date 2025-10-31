ФАС возбудила дело против ПСБ из-за рекламы кэшбека и «лучшей» карты

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении ПСБ из-за телевизионной рекламы. В ролике банк обещал 25% кэшбека новым клиентам и называл дебетовую карту «лучшей». При этом в рекламе не раскрывалась информация об ограничении максимальной суммы кэшбека, а дополнительные условия были показаны мелким шрифтом в виде кратковременных сносок. Также в ролике отсутствовали объективные критерии, подтверждающие заявления о превосходстве карты ПСБ над другими.

По мнению ФАС, подобные действия лишают потребителей возможности получить всю необходимую информацию для принятия взвешенного решения о выборе финансовой услуги. Более того, такая реклама могла предоставить ПСБ необоснованные конкурентные преимущества на рынке. Если вина банка будет установлена, к нему применят меры административного воздействия.