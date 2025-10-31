Студенты СПбГИКиТ снимают фильм о приезде Фиделя Кастро в Мурманск

В Мурманске проходят съемки короткометражного игрового фильма «Viva Фидель» о приезде лидера кубинской революции в этот города в 1963 году. Сценарий написала мурманчанка Елена Нагаева, а осуществляют съемочный процесс студенты Санкт-Петербургского института кино и телевидения, сообщает региональный портал 51.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Петров, Коммерсантъ Фото: Виктор Петров, Коммерсантъ

Учащиеся СПбГИКиТ выиграли грант губернатора Мурманской области для молодых кинематографистов. Режиссером ленты выступает Алена Чернякова, продюсером проекта является родившаяся и выросшая в Мурманске Алиса Леващенко.

Предполагается, что премьерный показ короткометражки «Viva Фидель» пройдет в Мурманске до 20 декабря.

Андрей Цедрик