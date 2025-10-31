Четырем жителям Самары вынесен приговор по делу о вымогательстве и незаконном лишении свободы

В Самаре суд признал виновными четырех местных жителей по п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное в целях получения имущества в особо крупном размере), п. «а» ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы, совершенное группой лиц по предварительному сговору), ч.2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение имущества путем поджога). Об этом сообщают прокуратура и СУ СКР по Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия и суда, в марте 2019 года фигуранты насильно удерживали местного жителя в квартире его бывшей супруги в Железнодорожном районе. На протяжении нескольких дней они применяли физическое и психологическое насилие по отношению к потерпевшему. Они требовали, чтобы он убедил супругу передать им 5/6 доли в четырехкомнатной квартире, расположенной в центре города. Также подсудимые требовали 900 тыс. руб. Потерпевшему причинены многочисленные телесные повреждения.

В ноябре 2019 года один из злоумышленников по разработанному плану уничтожил жилой дом в поселке Липяги путем поджога. Дом принадлежал родственнику супруги потерпевшего. Материальный ущерб составил 1,6 млн руб. Довести до конца свой умысел преступники не смогли, потерпевшая обратилась в правоохранительные органы. Узнав об этом, подсудимые решили отпустить мужчину.

Во время расследования дела фигурантам была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Приговором суда осужденным назначено наказание в виде лишения свободы на срок от восьми лет и шести месяцев до девяти лет и шести месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Руфия Кутляева