Культповестка

ВЫСТАВКИ

«Владимир Немухин. Игра в абстракцию»

Дата: до 9 марта Место: Третьяковская галерея

К 100-летию Владимира Немухина представлена выставка, охватывающая все периоды его творчества: с конца 1950-х до 2000-х годов. Немухин, художник-шестидесятник, остается одним из главных представителей нонконформизма в русской живописи. В экспозиции более 70 произведений, включая графику, фарфор и скульптурные объекты, отражающие интерес художника к форме и пространству. Впервые показаны архивные материалы: письма, фотографии и документы, раскрывающие личную и творческую биографию мастера. Отдельный раздел посвящен сотрудничеству Немухина с Третьяковской галереей и его роли в формировании собрания «неофициального искусства».

Владимир Немухин «Черный ломберный стол», 1990 год

Владимир Немухин «Черный ломберный стол», 1990 год



«Свой человек. Владимир Гиляровский»

Дата: до 25 января Место: Музей русского импрессионизма

Музей русского импрессионизма совместно с Политехническим музеем представляет выставку «Свой человек. Владимир Гиляровский», посвященную жизни и времени легендарного журналиста. Экспозиция прослеживает путь Москвы от купеческого города XIX века до индустриального центра 1930-х годов — как раз такой, какой ее видел Дядя Гиляй. В проект вошли работы Ильи Репина, Константина Коровина, Наталии Гончаровой и других художников, а также экспонаты из коллекции Политехнического музея, отражающие дух научно-технического прогресса. Посетителям открыты более 240 произведений живописи и графики, включая редкие портреты и виды старой Москвы. Выставка приурочена к юбилею писателя — он родился 170 лет назад.

Вид дома Страхового общества на Лубянской площади с Никольской улицы (от Владимирских ворот), 1900-е

Вид дома Страхового общества на Лубянской площади с Никольской улицы (от Владимирских ворот), 1900-е



«Наталия Глебова. За городом»

Дата: до 30 ноября Место: «Наши художники»

Галерея «Наши художники» открывает персональную выставку Наталии Глебовой — живописца, чьи работы основаны на наблюдениях за повседневной жизнью. Художница, действительный член Российской академии художеств, известна как мастер монументальной живописи и куратор наследия Ивана Лубенникова. В экспозиции представлены ее станковые полотна, в которых бытовые сцены представляют размышления художницы о времени. Глебова работает с цветом как с самостоятельным образом, создавая эффект живого дыхания. Выставка продолжает исследование галереи в области отечественного модернизма и демонстрирует, как традиции XX века переходят в современный художественный язык.

Наталия Глебова «Дикий пион», 1996 год

Наталия Глебова «Дикий пион», 1996 год



ТЕАТР

«В джазе только девушки, или У каждого свои недостатки»

Дата: 4, 9, 12, 13 и 29 ноября Место: Конгресс-центр на Вернадского

На сцене Конгресс-центра пройдет музыкальная комедия «В джазе только девушки» по мотивам одноименного фильма Билли Уайлдера. История рассказывает о двух музыкантах, которые, спасаясь от гангстеров, вынуждены выдать себя за участниц женского джазового оркестра. Их маскарад приводит к череде комичных ситуаций и неожиданным поворотам, включая любовную линию, меняющую ход событий. В постановке звучат знаменитые джазовые композиции середины XX века, включая «I Wanna Be Loved by You» и «Hit the Road Jack». Режиссер спектакля — Наталья Громушкина, в ролях — Анастасия Стоцкая, Александр Казьмин и другие.

Спектакль «В джазе только девушки, или У каждого свои недостатки»

Спектакль «В джазе только девушки, или У каждого свои недостатки»



«Закрой глаза и смотри»

Дата: 10 и 11 ноября во Дворце на Яузе и 18–19 ноября в Театре на Страстном Место: Дворец на Яузе

Театр «Арлекиниада» под руководством Вадима Демчога представляет спектакль-перформанс «Закрой глаза и смотри», основанный на радиопрограммах «Френки шоу» и «Трансляция оттуда». В постановке актеры поочередно исполняют монологи от имени известных личностей и явлений, а зрители пытаются определить, о ком или о чем идет речь. Финал каждого номера сопровождается появлением фотографии героя на экране. Спектакль минималистичен по форме: без декораций, только актер, прожектор, микрофон и музыкант — и строится на взаимодействии со зрителем, который становится полноправным участником происходящего.

Вадим Демчог в спектакле «Закрой глаза и смотри»

Вадим Демчог в спектакле «Закрой глаза и смотри»



«8 разгневанных женщин»

Дата: 11 ноября Место: МХТ им. Чехова

Пьеса Робера Тома, написанная в 1960-е, переосмыслена режиссером Аллой Сигаловой как история о власти и манипуляциях между мужчинами и женщинами. Восемь героинь, оказавшись в доме после загадочного убийства, раскрывают свои тайны и мотивы. Постановка выдержана в современной эстетике — с яркими декорациями, пластическими номерами и акцентом на визуальную выразительность, а сценические костюмы дополнены украшениями дома Posie. В ролях: Аня Чиповская, Юлия Чебакова, Мария Фомина и другие.