Путин ввел Руденю в состав Совбеза России и исключил Краснова

Президент Владимир Путин включил в состав Совета безопасности своего полномочного представителя в Северо-Западном федеральном округе Игоря Руденю. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Президент Владимир Путин (справа) и полпред президента в Северо-Западном федеральном округе Игорь Руденя

Фото: пресс-служба президента РФ

Тем же указом должность Александра Гуцана в составе Совбеза изменена на генерального прокурора. Членство бывшего главы Генпрокуратуры Игоря Краснова прекращено.

Господин Руденя был назначен полпредом президента в СЗФО в конце сентября. Занимавший эту должность господин Гуцан перешел в Генпрокуратуру, чей бывший руководитель господин Краснов стал председателем Верховного суда.