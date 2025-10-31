Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Путин ввел Руденю в состав Совбеза России и исключил Краснова

Президент Владимир Путин включил в состав Совета безопасности своего полномочного представителя в Северо-Западном федеральном округе Игоря Руденю. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Фото: пресс-служба президента РФ

Тем же указом должность Александра Гуцана в составе Совбеза изменена на генерального прокурора. Членство бывшего главы Генпрокуратуры Игоря Краснова прекращено.

Господин Руденя был назначен полпредом президента в СЗФО в конце сентября. Занимавший эту должность господин Гуцан перешел в Генпрокуратуру, чей бывший руководитель господин Краснов стал председателем Верховного суда.

