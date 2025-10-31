«Ижсталь» обыграла «Норильск» с разгромным счетом

Выездная серия для ХК «Ижсталь» началась с уверенной победы над командой «Норильск» – 5:0 в пользу сталеваров. Об этом сообщает пресс-служба ижевского клуба.

Ворота соперника распечатал Семен Астрашевский на 7-й минуте матча. Промежуточные шайбы забили Александр Назарько, Кирилл Пукело, Никита Долгопятов. Финальный успешный бросок под конец третьего периода совершил Петр Яковлев.

«Полностью проиграли матч во всех компонентах – по движению, самоотдаче, принятию решений. Отсюда и результат»,— признал и.о. главного тренера ХК «Норильск» Николай Золотухин по итогам матча.

«Хороший матч получился во всех аспектах — и голы забили, и выстояли, где нужно <...>Ребята от начала и до конца старались выполнять то, что мы наметили. План на игру сработал. Сегодня всё получалось, был особый настрой»,— в свою очередь подчеркнул главный тренер ХК «Ижсталь» Рамиль Сайфуллин.

Следующий выездной матч «Ижстали» пройдет в Красноярске 1 ноября против ХК «Сокол».