В Петербурге объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за тумана 1-2 ноября

С 5:00 1 ноября до 3:00 2 ноября в Санкт-Петербурге будет действовать второй, «желтый», уровень погодной опасности из-за тумана. Об этом сообщили в Смольном со ссылкой на Росгидрометцентр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ

Местами видимость будет составлять менее 500 метров, говорится в пресс-релизе. Жителей и гостей Северной столицы призвали соблюдать особую осторожность и по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте в связи с высоким риском ДТП.

Согласно прогнозу ведущего специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса, в субботу, 1 ноября, в Петербурге и области также ожидаются небольшие дожди, ночью — +4…+6 градусов, днем — +6…+8 градусов.

Артемий Чулков