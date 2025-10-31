Губернатор Федорищев записал очередной трек в стиле рэп

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев записал очередной трек собственного исполнения в стиле рэп. Музыка разошлась по мессенджерам и социальным сетям. Глава региона подтвердил «Ъ», что трек принадлежит ему.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В беседе с корреспондентом «Ъ» Вячеслав Федорищев объяснил, что рэп-трек был написан год назад для «командообразующего мероприятия». Кто распространил трек, глава региона не знает.

До того, как удалить свой Telegram-канал и окончательно перейти в Max, Вячеслав Федорищев публиковал свой рэп в Telegram. В канале в Max глава региона собственную музыку не публикует.

В треке, который длится 42 секунды, губернатор Самарской области декламирует социально-экономическое положение региона. В частности, Вячеслав Федорищев называет Самару «автомобильной столицей» и вместе с тем «городом без дорог», «индустриальной» и в том же время «лишь с одним аэродромом».

«Бог — он с нами, но мы грешники. Грехов наших пионы расцветали. Скажи, Фетис, какой стратегией вернуть веками величайший Куйбышев, сердечник Родины из стали»,— говорится в речитативе губернатора.

Неизвестно, обращается ли глава региона к Александру Фетисову, первому вице-губернатору, курировавшему внутреннюю политику, который недавно был «понижен» до руководителя представительства Самарской области в Москве, куда он уже отправился.

По данным источников «Ъ-Волга», под «командообразующим мероприятием», возможно, имеется в виду заседание правительства на крыше здания областной администрации.

Сабрина Самедова