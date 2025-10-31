ЛСП, Антон Беляев и «Ночь искусств»

На музыкальных площадках Екатеринбурга можно услышать ЛСП, трибьют-концерт Red Hot Chili Peppers, концерт «Lab с Антоном Беляевым» и группу Amatory . В музеях — посетить выездную экскурсию к «Маскам скорби», авторскую экскурсию Льва Хабарова по собственной выставке и поучаствовать в «Ночи искусств». В театральных пространствах — увидеть премьерные показы спектаклей «999»и «Шоу картавых и шепелявых», а также посетить стендап-концерт Евгения Чебаткова. В кино — увидеть фильмы «Собачье сердце», «Новая волна» и погрузиться в творчество Киры Муратовой. А лекторы расскажут про историю звукозаписи и композитора Шарля Алькана. Подробнее о культурных событиях на неделю — в обзоре «Ъ-Урал».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дирижер Владимир Спиваков

Фото: Александр Паниотов, Коммерсантъ Дирижер Владимир Спиваков

Фото: Александр Паниотов, Коммерсантъ

Концерты

В Свердловской филармонии 1 ноября пройдет концерт «Я люблю тебя, жизнь!» с участием Национального филармонического оркестра России, Владимира Спивакова и Хиблы Гермзовой. В программе — произведения Булата Окуджавы, Петра Чайковского, Дмитрия Шостаковича и других выдающихся композиторов. Билеты — от 7,5 тыс. до 9,5 тыс. руб.

В Музее андеграунда 1 ноября пройдет трибьют-концерт «Scar Tissue: from drab to fab». Группа Funk Power исполнит композиции Red Hot Chili Peppers. Для исполнителей этот акустический трибьют очень личный, они бережно отнеслись к хитам группы и малоизвестным композициям. Билеты — 800 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олег ЛСП

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Олег ЛСП

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В МТС Live Холле 1 ноября пройдет концерт ЛСП. На сцене прозвучат хиты «Монетка», «Тело», «Безумие», «Номера» и новые релизы. Зрителям обещают смесь драйва, меланхолии и бунтарства. Билеты — от 1,8 тыс. до 5,3 тыс. руб.

В концерт-холле «Свобода» 2 ноября выступит рэпер Куок. В Екатеринбурге он презентует свой альбом Qutopia, совмещающий рейв-рэп, холодную меланхолию и ломаные ритмы. Билеты — от 2,6 до 3,5 тыс. руб.

В Свердловской филармонии 3 ноября прозвучат композиции группы Pink Floyd в симфоническом исполнении, солировать будет электровиолончель Дениса Шаповалова. Билеты — 5,5 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Антон Беляев

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Антон Беляев

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В МТС Live Холле 4 ноября пройдет концерт «Lab с Антоном Беляевым». Антон Беляев приглашает на свою творческую лабораторию звездных гостей, хор и использует нестандартные аранжировки. Проект Lab — это музыкальный эксперимент в формате перфоманса, смешивающего разные жанры и стили. Билеты — от 4 тыс. до 13,3 тыс. руб.

В концерт-холле «Свобода» 7 ноября выступит группа Amatory. Впервые с 2009 года коллектив презентует абсолютно новые песни с Игорем Капрановым. Билеты — от 2,5 тыс. до 6 тыс. руб.

Выставки и экскурсии

В Нижнетагильском музее изобразительных искусств 31 октября открылась персональная выставка Сергея Щипунова «Дневники памяти». Экспозиция приурочена к 100-летию художника. Свою молодость он провел в Нижнем Тагиле, работал художником-оформителем в мастерских Художественного фонда России, создавал произведения от плакатов до оформления клубов и общественных пространств, работал в живописной технике. Выставку можно посетить до 1 февраля. Вход — по билету в музей за 200 руб.

Ельцин-центр 1 ноября проведет музейно-автобусную экскурсию «Художник и власть: Эрнст Неизвестный» ко Дню памяти жертв политических репрессий. В музее участники смогут посмотреть на работы Эрнста Неизвестного и узнать о его непростых отношениях с советской властью. Вторая часть экскурсии — поездка к монументу «Маски скорби. Европа — Азия», посвященному жертвам политических репрессий. Стоимость — 950 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выставка работ из частной коллекции искусствоведа и куратора Натальи Коловершиной «Люди, львы, орлы и фороракосы

Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ Выставка работ из частной коллекции искусствоведа и куратора Натальи Коловершиной «Люди, львы, орлы и фороракосы

Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ

В Музее наивного искусства 1 и 2 ноября пройдут авторские экскурсии по выставке «Люди, львы, орлы и фороракосы». На экспозиции представлена коллекция Натальи Коловершиной, которая собирает объекты наивного искусства людей рабочих профессий. Наивное искусство для нее — про искренность в людях, которая находит свое выражение в форме живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства. Билеты — от 100 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Художник Лев Хабаров

Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ Художник Лев Хабаров

Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ

В Музее андеграунда 2 ноября пройдет авторская экскурсия Льва Хабарова по его авторской выставке «Эхо Андеграунда: эксперименты Льва Хабарова». Он расскажет о своем творческом пути и о том, какие методы и художественные приемы он использует для создания работ. Вход — 400 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран "Ночь искусств"

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ "Ночь искусств"

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В Екатеринбурге 3 ноября пройдет «Ночь искусств», в которой поучаствуют более 60 площадок, в том числе музеи, галереи, театры, культурные центры. Вход в большинство из них бесплатный, в некоторых случаях — по предварительной регистрации. Билеты на платные мероприятия можно оплатить Пушкинской картой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Коляда-театр

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Коляда-театр

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Спектакли и выступления

В Коляда-театре 1, 2 и 3 ноября пройдет премьера спектакля «Шоу картавых и шепелявых». Постановка Николая Коляды — о маленьком театре, в котором работают два артиста: один картавый, а второй — шепелявый. Однако в пьесе он стремится не показать «фефекты фикции», а увидеть живых людей и понять, откуда в человеке берется талант. Билеты — от 1,5 тыс. руб.

В Музее истории Екатеринбурга 3 ноября сыграют спектакль «Встреча с соседкой». Со сцены прозвучит поэзия Ольги Берггольц, написанная в блокадном Ленинграде. Оформление сцены, подача делают спектакль не просто декламацией стихов, а рассказанной и пережитой вновь историей. Вход — 200 руб.

Во Дворце молодежи 5 ноября покажут мюзикл «Призрак оперы». В центре сюжета — история начинающей певицы Кристин, в которую влюблены граф де Шандо и учитель музыки Эрик, скрывающий лицо под маской. Билеты — от 2 тыс. до 4,1 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Комик Евгений Чебатков

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Комик Евгений Чебатков

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В ККТ «Космос» 6 ноября выступит Евгений Чебатков со стендап-программой «На других берегах». Основная тема концерта — адаптация к новым реалиям и поиск себя. Комик в своих программах не использует мат и прибегает к юмору на разных языках, который помогает рассказывать яркие истории из жизни. Билеты — от 2 тыс. до 6 тыс. руб.

В Музее андеграунда 7 ноября пройдет премьера спектакля «999» режиссера Антона Елисеева. На сцене рассказывают об эшелоне с еврейскими девушками, который в 1942 году отправился из Словакии в неизвестность под предлогом «работы на благо родины». Это история не о бесчеловечности, а о том, что самое сильное оружие против нее — сила духа. Сюжет основан на воспоминаниях о подлинных событиях. Билеты — 800 руб.

Кино

В кинозале Ельцин-центра 1, 6 и 7 ноября пройдут премьерные показы фильма «Новая волна» режиссера Ричарда Линклейтера. Лента показывает Париж в 1959 году и в комичной форме рассказывает о том, как Жан-Люк Годар пытается снять свой первый полнометражный фильм — «На последнем дыхании». Билеты — 350 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ельцин-центр

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Ельцин-центр

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В кинозале Ельцин-центра 2 ноября покажут фильм «Собачье сердце» в рамках проекта «Перестройка-40». Это классическая экранизация повести Михаила Булгакова об истории профессора Преображенского, который пересаживает человеческий гипофиз псу Шарику. Вход бесплатный, но необходимо зарегистрироваться.

В Музее андеграунда 4 ноября покажут фильм Киры Муратовой «Три истории» (1997). О творчестве режиссера расскажет философ и кинокритик Михаил Витушко. Авторский метод Киры Муратовой описывают как поэтику избыточности, а образ реальности в ее фильмах опирается на философию антигармонии. Вход на лекцию и просмотр — 400 руб.

В кинозале Ельцин-центра 5 ноября покажут фильм «Красный круг» режиссера Жан-Пьера Мельвиля на языке оригинала с субтитрами. Известный преступник Коре перед выходом на свободу из тюрьмы получает от охранника наводку на модный ювелирный магазин. Затем он грабит партнера, из-за которого оказался за решеткой, и с другим преступником пытается осуществить план по ограблению ювелирного магазина. Билеты — 350 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Музей андеграунда

Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ Музей андеграунда

Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ

Лекции

В Музее андеграунда 5 ноября лидер Kickin’ Jass Orchestra Никита Новиков прочитает лекцию «История звукозаписи и музыкальных носителей». Он расскажет про звукозаписывающие устройства — от самых первых до современных цифровых студий. Во время лекций можно послушать записи, сделанные в разное время и разными устройствами. Вход — 400 руб.

В Ельцин-центре 6 ноября пройдет лекция Богдана Королька «Место для музыки. Шкаф Алькана». Шарль Валантен Алькан – современник и друг Фредерика Шопена, которого еще при жизни подозревали в безумии. В своей музыки он избегал привычек и приличий своего времени, создавая удивительную фортепианную музыку, которую мир принял не сразу. Вход — 500 руб.

Подготовила Анна Капустина