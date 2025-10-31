В Приангарье закрыли крупнейшую незаконную майнинговую ферму в 2025 году

Шелеховский горсуд остановил деятельность незаконной крупной майнинговой фермы. Она находилась на территории бывшего завода по производству железобетонных изделий (ЖБИ), сообщает прокуратура региона.

По данным правоохранителей, ферму организовало юрлицо, не имея необходимых документов. Для обеспечения работы объекта было задействовано 10 трансформаторных подстанций совокупным объемом энергопотребления более 10 МВт. Подстанции питали два здания.

Всего на территории бывшего завода находились более 3 тыс. единиц оборудования. Кроме того, правоохранители выявили грубые нарушения требований пожарной безопасности. Майнинговая ферма в Шелехове стала крупнейшей из принудительно закрытых в Приангарье за последний год.

Как писал «Ъ-Сибирь», в середине октября региональный СУ СКР выявил незаконную майнинговую фермы в Иркутске, где работало 1257 единиц оборудования. Следователями было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Александра Стрелкова