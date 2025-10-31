Подростков из Татарстана обвиняют в вымогательстве у младшеклассников

В Татарстане направили в суд уголовное дело в отношении двух 16-летних подростков, обвиняемых в вымогательстве денег у школьников младших классов. Об этом сообщили в комитете ведомства.

По данным следствия, с февраля по апрель 2025 года обвиняемые вместе со знакомым, не достигшим возраста уголовной ответственности, под надуманными предлогами и с применением насилия систематически требовали деньги у младших учеников. Всего им удалось получить 16 тыс. руб.

В школу внесено представление об устранении причин, способствовавших преступлению.

Анна Кайдалова