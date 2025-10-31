Екатеринбурженку арестовали на 14 суток за демонстрацию нацисткой символики

В Екатеринбурге правоохранители задержали 45-летнюю местную жительницу, придерживающуюся неонацистских взглядов, сообщил «Ъ-Урал» источник в правоохранительных органах. В ее доме на Эльмаше оперативники нашли флаг Украины, а в телефоне — 13 тыс. сообщений в проукраинских Telegram-каналах.

«Ряд комментариев подпадают под административное нарушение, предусмотренное ч.1 ст. 20.3.3 КоАП РФ, другие информационные материалы, которые женщина распространяла публично (в частности, изображения экстремистской символики) — под ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ»,— сообщил «Ъ-Урал» источник.

Верх-Исетский районный суд назначил ей 14 суток ареста и 40 тыс. руб. штрафа.

Артем Путилов, Полина Бабинцева