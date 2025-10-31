Президент РФ Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, сообщили на официальном сайте Кремля.

На совещании обсудили обеспечение ритмичной работы оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Также господин Путин подчеркнул важность дополнительных мер по обеспечению безопасности дорожного движения в зимний период.

Предыдущая встреча президента и Совета безопасности прошла 24 октября по видеосвязи. На совещании обсуждали усиление и совершенствование мер борьбы с терроризмом.