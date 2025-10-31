Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Прокуратура Ставрополья расторгла незаконный госконтракт на 28 млн рублей

В Ставропольском крае прокуратура добилась признания недействительным госконтракта на сумму около 28 млн руб., заключенного с организацией, которая включена в реестр недобросовестных подрядчиков. Информация об этом появилась в Telegram-канале прокуратуры региона.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Надзорное ведомство обратилось с иском в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд. Требования прокуратуры были удовлетворены.

Госконтракт признали ничтожной сделкой, а деньги будут возвращены в бюджет.

Мария Хоперская

