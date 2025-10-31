В 2025 году из Татарстана экспортировали в Китай 11,6 тыс. тонн льна

С начала 2025 года общий экспорт зерновой продукции из Татарстана в Китай достиг 18,5 тыс. тонн, 11,6 тыс. тонн из которой составил лен. Об этом сообщает пресс-служба филиала ФГБУ «ЦОК АПК» в Татарстане.

Еще 5,1 тыс. тонн из общей массы составил горох и 1,8 тыс. тонн — овес. Более 1,6 тыс. тонн льна железнодорожным транспортом в контейнерах экспортировано в Китай 23 октября этого года. Это уже вторая партия льна, отправленная в Китай в октябре; ранее была отгружена партия семян и продовольственного гороха общим объемом 3,2 тыс. тонн.

Филиал ФГБУ «ЦОК АПК» проводит работу по допуску предприятий на китайский рынок и входит в экспертную группу министерства сельского хозяйства и продовольствия Татарстана. С начала года аттестованы 29 хозяйствующих субъектов для экспорта продукции, включая пшеницу, ячмень, горох, лен, гречиху, рапсовый шрот и свекловичный жом.

Анна Кайдалова