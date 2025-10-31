Фрагменты замеченного над Москвой метеора упали в районе трассы на Петербург

Российские ученые из Института космических исследований РАН определили места падения фрагментов космического тела, сгоревшего над Москвой и Подмосковьем. В заявлении лаборатории солнечной астрономии уточняется, что части объекта могли упасть вблизи Боровичей, Максатихи, Пестово и Удомли, а также на трассу М-11.

27 октября жители Москвы и области заметили космическое тело, которое сгорело в небе. 31 октября ученые сообщили, что объект, вероятно, был железным или железно-каменным метеоритом размером около одного метра. Он стал видимым в 06:32:15 на высоте около 150 км в окрестностях Тотьмы Вологодской области. Примерно через 20 секунд метеорит разрушился. В публикации института упавший метеор назвали болидом.

Болид — это метеор, который в результате входа в земную атмосферу становится чрезвычайно ярким, иногда затмевая Луну и даже Солнце.

В отчете отмечается, что на Земле могло оказаться много мелких фрагментов размером около одного сантиметра, а также объекты размером от теннисного до баскетбольного мяча. Эксперты считают, что место падения фрагментов затрудняет их обнаружение.